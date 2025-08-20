 Monitor ASUS 27" a partire da 129 euro per la Amazon Gaming Week
Per l'Amazon Gaming Week puoi acquistare questi monitor ASUS da 27 pollici da 180Hz a partire da 129 euro.
Se vuoi rinnovare la tua postazione senza spendere troppo, l’occasione è perfetta. Amazon ha lanciato una nuova Gaming Week, una settimana di offerte su prodotti legati al mondo dei videogiochi, e tra i protagonisti vi è anche questo monitor da gaming ASUS da 27 pollici, che puoi acquistare a partire da 129 euro.

Sì, a partire da 129 euro perché sono due i modelli tra cui puoi scegliere. Il primo, quello che ti abbiamo mostrato, ha uno schermo da 27 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento a 180Hz e tempo di risposta di 1ms. L’altro modello, invece, mantiene tutte le caratteristiche, compresa la diagonale dello schermo, ma innalza la risoluzione fino al QHD (2560×1440 pixel), perfetto se vuoi un livello di definizione ancora più alto. Il prezzo scontato è di 179 euro. Per ricapitolare, li mettiamo entrambi qui sotto.

ASUS TUF Gaming VG279Q3A Monitor Gaming 27” pollici, Full HD (1920x1080), 180 Hz, Fast IPS, sincronizzazione ELMB, 1 ms (GTG), FreeSync Premium, G-Sync, Overdrive variabile, 99% sRGB, Nero

129,00 156,00€ -17%
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Monitor Gaming 27” pollici, QHD (2560x1440), 180Hz, Fast IPS, Sincronizzazione ELMB, 1ms (GTG), FreeSync Premium, G-Sync, Overdrive variabile, 130% sRGB, Nero

179,00 221,00€ -19%
L’unica differenza tra i due, quindi, risiede soltanto nella risoluzione nativa dello schermo e nella copertura colore che nel modello QHD raggiunge il 130% sRGB. Per il resto, sono identici e garantiscono le stesse fantastiche prestazioni: colori brillanti, ottima illuminazione e definizione e funzioni di protezione per gli occhi o per calibrare l’immagine a tuo piacimento. Sono perfetti per il gaming, ma anche per lavorare. Un’ottima scelta a questi prezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
20 ago 2025
