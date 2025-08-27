 Monitor ASUS 31,5" QHD curvo in SUPER PROMO Amazon
Monitor ASUS 31,5" QHD curvo in SUPER PROMO Amazon

Questo monitor curvo da gaming ASUS TUF è perfetto per giocare e ora in offerta a un super prezzo su Amazon.
Questo monitor curvo da gaming ASUS TUF è perfetto per giocare e ora in offerta a un super prezzo su Amazon.

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B è un monitor da gioco con pannello curvo da 31,5 pollici Quad HD, refresh rate di 180Hz e tempo di risposta di appena 0,5 ms. Perfetto dunque per giocare, ma anche per lavorare e per l’intrattenimento, con design curvo nero opaco che conferisce eleganza alla tua postazione. Oggi è disponibile su Amazon a soli 199 euro.

ASUS TUF Gaming Monitor 31 pollici

Le caratteristiche di ASUS TUF Gaming VG32WQ3B

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B è dunque un monitor curvo QHD da 31,5 pollici con curvatura 1500R pensata per offrirti un’esperienza d’uso immersiva e reattiva, vista anche la frequenza di aggiornamento a 180 Hz e il tempo di risposta di soli 0,5 ms.

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B, Monitor Curvo da 31,5

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B, Monitor Curvo da 31,5", Quad HD VA (2560x1440), 0,5 ms (GTG), 180Hz, Tecnologia Extreme Low Motion Blur, FreeSync, 90% DCI-P3, Nero

199,00 219,90€ -10%
La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) fa sì che ogni movimento appaia fluido e privo di scie a cui si aggiunge la compatibilità AMD FreeSync. Il pannello VA copre il 90% dello spazio colore DCI-P3 per tonalità vivide e contrasti profondi, con il supporto della tecnologia HDR per migliorare la resa cromatica e Shadow Boost per illuminare le aree scure senza sovraesporre quelle luminose.

Ancora, la funzione Variable Overdrive regola dinamicamente l’overdrive in base al frame rate, adattandosi a qualsiasi gioco. Inoltre, la modalità Low Blue Light riduce la luce blu potenzialmente dannosa.

Il monitor, infine offre ampia connettività con due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2, ed è dotato di regolazione dell’inclinazione da +23° a -5°, oltre alla compatibilità VESA per il montaggio a parete. Al prezzo inferiore a 200 euro è un affare da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 ago 2025
