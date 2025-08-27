Monitor ASUS 31,5" QHD curvo in SUPER PROMO Amazon

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B è un monitor da gioco con pannello curvo da 31,5 pollici Quad HD, refresh rate di 180Hz e tempo di risposta di appena 0,5 ms. Perfetto dunque per giocare, ma anche per lavorare e per l’intrattenimento, con design curvo nero opaco che conferisce eleganza alla tua postazione. Oggi è disponibile su Amazon a soli 199 euro.

Le caratteristiche di ASUS TUF Gaming VG32WQ3B

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B è dunque un monitor curvo QHD da 31,5 pollici con curvatura 1500R pensata per offrirti un’esperienza d’uso immersiva e reattiva, vista anche la frequenza di aggiornamento a 180 Hz e il tempo di risposta di soli 0,5 ms.

La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) fa sì che ogni movimento appaia fluido e privo di scie a cui si aggiunge la compatibilità AMD FreeSync. Il pannello VA copre il 90% dello spazio colore DCI-P3 per tonalità vivide e contrasti profondi, con il supporto della tecnologia HDR per migliorare la resa cromatica e Shadow Boost per illuminare le aree scure senza sovraesporre quelle luminose.

Ancora, la funzione Variable Overdrive regola dinamicamente l’overdrive in base al frame rate, adattandosi a qualsiasi gioco. Inoltre, la modalità Low Blue Light riduce la luce blu potenzialmente dannosa.

Il monitor, infine offre ampia connettività con due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2, ed è dotato di regolazione dell’inclinazione da +23° a -5°, oltre alla compatibilità VESA per il montaggio a parete. Al prezzo inferiore a 200 euro è un affare da non perdere.