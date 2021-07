Monitor ASUS, doppio WOW da 23,8 pollici

In questo monitor ASUS sono almeno due i WOW da spendere di primo acchito. Il primo è relativo al prezzo, perché lo sconto del 33% di questi giorni è un aiuto niente male per un display che scende da 179,99 euro a 120,56 euro e che da settimane non era più disponibile. Il secondo è relativo al design, perché di elementi prestigiosi ce ne sono più d'uno.

ASUS, uno schermo a doppio WOW

ASUS VZ249HE-W è un monitor da 23,8 pollici con definizione 1920×1080 con una cornice estremamente sottile, ma soprattutto con un profilo di appena 7 millimetri. Esatto: appena 7 millimetri, una sorta di grande foglio appeso ad un elegante sostegno con base ad anello. La colorazione argentea e bianca non fa che esaltare quest'aura eterea, rendendo ancor più leggero e morbido l'impatto visivo del display.

Tra le caratteristiche tecniche di questo modello vi sono le funzioni Flicker Free e Filtro Luce Blu per la massima protezione della vista, consentendo così lunghe ore di studio o lavoro accarezzando gli occhi un click dopo l'altro.

Bello ed efficace, bello e scontato, bello e sottile. L'offerta è qui, ma non c'è scadenza indicata: tutto lascia supporre che possa durare più di qualche ora, sebbene sia destinata comunque a rientrare nel giro di pochi giorni.