 Monitor ASUS al MINIMO STORICO: ecco la super offerta Amazon
27 pollici di diagonale e risoluzione Full HD: non lasciarti sfuggire l'offerta di Amazon sul monitor ASUS, perfetto per ogni scrivania.
Non c’è bisogno di rinunciare alla qualità, volendo acquistare un nuovo monitor: dai uno sguardo all’offerta di Amazon sul modello ASUS VY279HGR. È uno schermo con diagonale da 27 pollici e pannello IPS con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). La promozione in corso ti permette di acquistarlo al suo prezzo minimo storico, siamo certi che andrà a ruba.

Super offerta di Amazon per il monitor ASUS

Ha lo schermo piatto e proporzioni formato 16:9, perfette per la riproduzione dei contenuti multimediali e non solo. Tra gli altri punti di forza vale la pena citare il refresh rate da 120 Hz e a un tempo di risposta pari a 1 ms (MPRT), caratteristiche che lo rendono ideale anche per il gaming. Ancora, integra la tecnologia Eye Care Plus con modalità Color Augmentation, utile per chi ha difficoltà nella distinzione dei colori e per non affaticare gli occhi, assicurando così un’esperienza visiva più confortevole e accessibile. Le porte di collegamento sono HDMI e VGA. Per altri dettagli consulta la scheda dedicata.

Il monitor ASUS VY279HGR da 27 pollici

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari. La disponibilità è immediata e se lo ordini subito potrai mettere il monitor sulla scrivania già entro domani. C’è anche la consegna gratuita. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai 14 giorni dal ricevimento.

ASUS VY279HGR 27”, Full HD IPS, 120Hz, 1ms (MPRT),HDMI, VGA, Adaptive Sync, Tecnologia EyeCare Plus, Bassa Luce Blu, Colore Nero

Invece di pagarlo 149 euro come da listino ufficiale, puoi acquistare ASUS VY279HGR al suo prezzo minimo storico di 109 euro, il più conveniente di sempre. Non c’è bisogno di attivare coupon o inserire codici: lo sconto è automatico. Le recensioni pubblicate dai clienti lo promuovono con un voto medio superiore a 4/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2025

Davide Tommasi
9 set 2025
