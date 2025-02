Monitor ASUS TUF Gaming 27" (FHD, 280Hz) in sconto BOMBA su Amazon

Se vuoi aggiornare la tua postazione di gioco questo è il momento migliore perché su Amazon è attiva una super offerta sul monitor TUF Gaming da 27 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 280Hz. Puoi acquistarlo a soli 169,99 euro invece di 279, con spedizione Prime e dunque una splendida occasione di risparmio.

Monitor TUF Gaming 27 pollici: perfetto per giocare ad alti livelli

Il monitor è dotato di un pannello da 27 pollici con una incredibile frequenza di aggiornamento fino a 280Hz che, accompagnata da un tempo di risposta di 1ms, è perfetto per un’esperienza di gioco super fluida, anche per i giochi più competitivi.

Con risoluzione Full HD, è dotato anche di tecnologie FreeSync Premium e G-Sync per eliminare fenomeni come tearing e ghosting, mentre la funzione Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) lavora insieme al VRR per offrire movimenti fluidi e privi di sfocature. Il supporto alla tecnologia HDR10 ti offre un contrasto e una gamma cromatica più realistici.

Con una copertura sRGB del 100% e un’ottima fedeltà cromatica, questo monitor è davvero uno spettacolo ed è ideale anche per la creazione di contenuti. Spettacolare è anche lo sconto: acquista adesso l’ASUS TUF Gaming VG279QM1A a soli 169 euro invece di 279.