Monitor ASUS TUF Gaming da 23,8" FHD ISP e risposta di 0,3ms (94€)

Se invece di giocare solamente ai tuoi titoli preferiti vuoi viverli al meglio dai un’occhiata a questa eccezionale promozione che trovi oggi per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello il monitor ASUS TUF Gaming da 23,8 pollici a soli 94 euro, anziché 149 euro.

Ribasso sbalorditivo quindi del 37% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare 55 euro sul totale. Si tratta del minimo storico e quindi non c’è davvero da perdere tempo. Con questo spettacolare monitor, oltre ad avere una coinvolgimento eccezionale, riuscirai ad avere un ottimo vantaggio nelle tue partite.

ASUS TUF Gaming migliora la qualità e ti porta alla vittoria

Con il monitor ASUS TUF Gaming non ti sfuggirà nessun piccolo frame e le immagini saranno reali e vivide per un coinvolgimento incredibile. Tutto questo grazie ad esempio alla risoluzione FHD 1920 x 1080 p e a una frequenza di aggiornamento incredibilmente veloce che arriva fino a 200 Hz.

Il pannello IPS da 23,8 pollici garantisce una visione perfetta da qualsiasi angolazione e gode di un tempo di risposta minimo di appena 0,3 ms. In questo modo non ci sarà latenza e le immagini saranno sempre perfettamente vivide. Offre anche i colori vivaci, molto fedeli all’originale e senza sfocature. Potrai avvalerti delle porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per collegare computer e console di gioco, e dell’ingresso per cavo audio per collegare delle cuffie o delle casse. Grazie al suo design compatto con cornice ultrasottile sui lati garantisce anche una la visione più estesa.

Approfitta anche tu di questa straordinaria opportunità prima che tutto finisca. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo monitor ASUS TUF Gaming da 23,8 pollici a soli 94 euro, anziché 149 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.