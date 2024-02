Monitor ASUS TUF Gaming: prezzo SPECIALE su Amazon (-19%)

Se sei un appassionato di videogiochi, non c’è niente di meglio che immergersi in un mondo virtuale ricco di dettagli e azione ad alta velocità. E per farlo al meglio, hai bisogno di un monitor all’altezza delle tue aspettative. Ecco perché dovresti approfittare dell’offerta speciale del 19% su Amazon per l’ASUS TUF Gaming Monitor. Non perdere tempo e acquistalo subito al prezzo vantaggioso di soli 258,28 euro, anziché 319,00 euro.

Monitor ASUS TUF Gaming: tutti lo vogliono a questo prezzo

Con una dimensione da 27 pollici e una risoluzione WQHD di 2560×1440 pixel, questo monitor offre immagini cristalline e dettagliate che ti faranno sentire al centro dell’azione. Il rapporto di aspetto 16:9 ti permette di godere di una visione panoramica, mentre il pannello piatto WLED/VA assicura colori brillanti e neri profondi che rendono ogni gioco ancora più coinvolgente.

Ma le caratteristiche di questo monitor non si fermano alla qualità dell’immagine. Con un tempo di risposta di soli 1 ms MPRT e un refresh rate di 170 Hz, potrai goderti giochi ad alta velocità senza temere sfarfallii o ritardi. L’esperienza di gioco sarà incredibilmente fluida e reattiva, permettendoti di immergerti completamente nel mondo virtuale.

Inoltre, l’ASUS TUF Gaming Monitor è dotato di tecnologie avanzate per garantirti la migliore esperienza di gioco possibile. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) riduce il blur dei movimenti, mentre la tecnologia di sincronizzazione adattiva FreeSync Premium assicura una perfetta compatibilità con le schede grafiche AMD. In questo modo, potrai goderti un’esperienza di gioco impeccabile senza alcun compromesso.

Infine, la costruzione solida e resistente di questo monitor assicura una durata nel tempo. La base ergonomica ti permette di regolare l’inclinazione, l’altezza e la rotazione dello schermo per un comfort ottimale durante le tue lunghe sessioni di gioco.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di gioco. Acquista subito l’ASUS TUF Gaming Monitor su Amazon e porta la tua passione per i videogiochi a un livello completamente nuovo. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 258,28 euro. Le scorte a disposizione sono limitate.

