Monitor Computer 120Hz a soli 79€ su Amazon? Follia pura e acquisto immediato

Cerchi un monitor per computer da mettere sulla scrivania dalla qualità eccellente? Allora non perdere questa offerta su Amazon a soli 749 euro! Si tratta di una delle migliori occasioni che ti poteva capitare oggi. Sbrigati però perché una volta raggiunto il 100% delle richieste l’offerta terminerà subito.

Questo gioiellino offre fino a 120 Hz di frequenza di aggiornamento per un’esperienza estremamente fluida sia mentre scorri le pagine web che mentre fai la partita del tuo gioco preferito per svagare un po’. I colori sono semplicemente fantastici. Vivide e dettagliate, le immagini sono incredibilmente belle.

I suoi 27 pollici di schermo senza cornici rende tutto estremamente immersivo. Inoltre, grazie alla risoluzione massima da 1920 x 1080 pixel con tecnologia Full HD ogni esperienza è decisamente sorprendente. Questo monitor da computer a soli 79 euro offre fino a 16,7 milioni di colori e un rapporto di contrasto 1500:1 con copertura sRGB del 99%. Questo significa che le immagini sono straordinarie.

Dotato di tecnologia Eye Comfort e LowBlue Light, oltre che Flicker-Free, avrai un maggiore comfort visivo nonostante le molte ore passate davanti al display. La connettività è potente. Questo monitor offre 1 porta HDMI 1.4, 1 porta DisplayPort 1.2 e 1 porta di uscita audio da 3,5 mm. Inoltre ha altoparlanti integrati da 2 W x2 per un’esperienza audiovisiva completa.

Non perdere altro tempo! La quantità disponibile rimasta è davvero poca perché lo stanno prendendo d’assalto. Diventa anche tu il fortunato ad averlo acquistato. Mettilo in carrello a soli 79 euro su Amazon!