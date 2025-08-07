 Monitor curvo (34 pollici) per il gaming al MINIMO STORICO: 176€
Metti sulla tua scrivania Gawfolk GF340E: il monitor curvo da 34 pollici per il gaming è sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon.

È in corso su Amazon un’offerta a tempo dedicata a Gawfolk GF340E, il monitor curvo da 34 pollici pensato per il gaming. Tra i punti di forza, oltre al fatto di essere proposto oggi al suo prezzo minimo storico di 176 euro, ci sono la risoluzione 3440×1440 pixel, la possibilità di montarlo su un supporto VESA 75×75 e una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a modelli ben più costosi.

Compra il monitor a soli 176 euro

Gawfolk GF340E al suo prezzo minimo storico

È progettato per un’esperienza visiva immersiva, con il suo formato ultrawide 21:9 e il pannello che può riprodurre colori fedeli con un refresh rate da 120 Hz e tecnologie per il comfort visivo. Caratteristiche come la curvatura 1500R, la luminosità da 360 nit, la modalità HDR, FreeSync, G-Sync e contrasto dinamico 4000:1, lo rendono la scelta giusta non solo per i giochi, ma anche per guardare contenuti multimediali e per il lavoro creativo, senza dimenticare la copertura sRGB del 128%. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli. L’immagine qui sotto mostra le dimensioni (811,7×106,6 mm con base di supporto) e le porte presenti sul pannello posteriore: due DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0 e jack per l’uscita audio.

Le dimensioni del monitor Gawfolk GF340E e le sue porte di connessione

Oggi lo trovi al suo prezzo minimo storico di 176 euro, con uno sconto del 35% rispetto al listino ufficiale. È l’occasione migliore di sempre per metterlo sulla tua scrivania. Non devi attivare coupon o altro: la riduzione della spesa è automatica.

Gawfolk Monitor Ultrawide Da 34 Pollici 1500R Curvo 120Hz Monitor Per Computer Da Gioco, 21:9 UWQHD (3440×1440) schermo,Adaptive Sync,HDR,Angolo di visione 178°,HDMI、Display Port,VESA75×75MM – Nero

Compra il monitor a soli 176 euro

La spedizione è gestita da Amazon e la disponibilità è immediata. Se lo ordini adesso, lo riceverai con la consegna gratuita in pochi giorni. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out in fretta.

