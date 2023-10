Monitor curvo da 23,6 pollici a 99€: è già tuo

Premiato da migliaia di recensioni positive su Amazon con un voto medio superiore a 4/5 stelle, il monitor curvo da 23,6 pollici del marchio KOORUI è in sconto oggi al prezzo finale di soli 99,98 euro. Perfetto per l’intrattenimento multimediale e il gaming, ha un pannello con risoluzione Full HD circondato da bordi sottili e la modalità Eye Saver Mode per non affaticare gli occhi.

Pannello curvo Full HD da 23,6″ per il monitor KOORUI

Tra le altre specifiche tecniche vale la pena segnalare la frequenza di aggiornamento da 60 Hz, il tempo di risposta di 5 millisecondi, gli ingressi HDMI e VGA posizionati sul retro, la possibilità di inclinarlo a piacimento per il massimo del comfort e la tecnologia Flicker Safe per l’antisfarfallio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 99,98 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, il monitor curvo Full HD da 23,8 pollici di KOORUI è un affare da cogliere al volo. Si tratta del minimo storico, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’acquisto lo si riceverà direttamente a casa già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.