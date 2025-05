Monitor curvo AOC 34": perfetto per lavorare e giocare, occasione Amazon anche a rate

AOC CU34P2A è un monitor curvo da 34 pollici pensato per farti immergere completamente in quello che fai: con formato ultra-wide 21:9 e risoluzione WQHD di 3440×1440 pixel oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 296,99 euro, con possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout.

Monitor AOC CU34P2A: le caratteristiche

Caratteristica principe del monitor è naturalmente il pannello curvo che avvolge il tuo sguardo portandoti al centro dell’azione: che si tratti di un videogioco o del tuo lavoro in multitasking. Le caratteristiche includono refresh rate a 100Hz e supporto FreeSync con tempo di risposta da 1 ms.

Altro dettaglio importante è la presenza di altoparlanti integrati così da non dover aggiungere periferiche esterne per il suono. Inoltre, include porte HDMI, DisplayPort e un hub USB a cui collegare tutto ciò che ti serve senza problemi.

Dal design elegante e colorazione nero opaco, con cornici sottilissime, è ideale per integrarsi alla perfezione con qualsiasi setup così da poterlo posizionare non solo in stanza, ma anche in ufficio o in una postazione da lavoro più professionale. Al prezzo super conveniente di Amazon non puoi perdertelo: acquistalo a soli 296,99 euro, anche a rate.