Monitor curvo AOC da 34 pollici: a questo prezzo è un MUST HAVE

Ti segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon (potrebbe scadere da un momento all’altro) sul monitor curvo ultrawide da 34 pollici di AOC. È il modello CU34G2XPD, caratterizzato dalla risoluzione WQHD (3440×1440 pixel), dalla frequenza di aggiornamento da 180 Hz che lo rende adatto anche e soprattutto per il gaming, dal tempo di risposta Grey-to-Grey pari a 1 ms e dalla compatibilità con la tecnologia FreeSync Premium. Non lasciarti sfuggire il forte sconto sul listino che lo porta al suo prezzo minimo storico.

Il monitor curvo ultrawide AOC da 34 pollici

I punti di forza non finiscono qui. Ci sono anche il trattamento antiriflesso, la possibilità di regolarlo in altezza con un’escursione fino a 130 mm, la certificazione per la modalità HDR e le 6 modalità gaming tra le quali scegliere in base alla tipologia di gioco: FPS, racing, RTS e altre personalizzabili a seconda delle proprie preferenze. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per scoprire tutti gli altri dettagli.

Venduto e spedito da Amazon, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani se lo ordini adesso. La disponibilità è immediata e c’è anche la consegna gratuita. Si tratta di un affare da cogliere al volo, considerando fattori come la qualità del pannello, la sua diagonale e l’affidabilità garantita dal brand. Come già scritto, l’offerta a tempo potrebbe andare presto sold out.

Non servono coupon: il forte sconto di oggi è automatico e ti permette di acquistare il monitor curvo da 34 pollici di AOC (modello CU34G2XPD) al suo prezzo minimo storico di soli 299 euro, con un grande risparmio rispetto al listino ufficiale del produttore.