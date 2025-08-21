 Monitor gaming curvo LG UltraGear 27" 180Hz in offerta imperdibile su Amazon
Il monitor LG Ultragear 27GS60QC in offerta su Amazon è la scelta perfetta per fare un upgrade alla postazione senza spendere troppo.
Tecnologia Tv Monitor
LG 27GS60QC è un monitor da gaming curvo da 27 pollici con risoluzione QHD, 180Hz di refresh rate e tempo di risposta di 1ms: la combinazione perfetta per giocare e lavorare con ottima qualità e senza spendere troppo. Dal design elegante e minimale, oggi lo acquisti su Amazon a soli 159,99 euro, in sconto anche rispetto al suo prezzo mediano.

Acquista il monitor LG su Amazon

Monitor LG Gamer-centric design

Le caratteristiche del monitor LG UltraGear 27GS60QC

Abbiamo già accennato alle sue caratteristiche principali, quindi una diagonale dello schermo di 27 pollici, risoluzione QHD che arriva a 2560x1440pixel, frequenza di aggiornamento a 180Hz e tempo di risposta di 1ms per ridurre al minimo sfocature ed effetto ghosting. Aggiungiamo la curvatura da 1000R perfetta per avvolgere lo sguardo e rendere ogni sessione un’esperienza ancora più coinvolgente.

LG UltraGear 27GS60QC Monitor Gaming 27

LG UltraGear 27GS60QC Monitor Gaming 27" Curvo QHD (2560x1440), 180Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium, HDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero

159,99 179,99€ -11%
Vedi l'offerta

Cos’altro manca quindi? Il supporto alle tecnologie AMD FreeSync Premium e AdaptiveSync per eliminare tearing e stuttering, oltre a funzioni avanzate dedicate al gaming Black Stabilizer per migliorare la visibilità nelle scene scure, Dynamic Action Sync per ridurre la latenza, Crosshair per una mira più precisa e il contatore di FPS per avere le prestazioni sempre sotto controllo.

Acquista il monitor LG su Amazon

Il design, elegante e senza cornici su tre lati, si sposa perfettamente con una postazione da gamer o moderna, con base regolabile in inclinazione per trovare sempre la posizione più comoda. Chiudiamo con la connettività: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e uscita AUX, che si accompagnano alla tecnologia Flicker Safe e al supporto HDR 10 per un monitor che, a 159,99 euro, offre davvero di tutto.

