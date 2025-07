Monitor curvo da 27" AOC, il refresh rate è ASSURDO così come il prezzo

Un monitor curvo di buonissima qualità a prezzo spaventoso per quanto è basso. Perfetto per il tuo setup gaming avendo un occhio di riguardo per il budget. Ma non credere, il prezzo è ottimo grazie al Prime Day 2025 e visto che sta per terminare, prendi subito una decisione. Intanto ti dico che lo acquisti a soli 129 euro invece di 179 euro se sei interessato e puoi pagare anche in 5 rate senza interessi.

Il monitor curvo di AOC ha un pannello da 27 pollici che fa da padrone. Grazie al suo design ti avvolge nel vero senso della parola e rende ogni gioco e ogni momento davanti allo schermo veramente immersivo. Stiamo parlando di un pannello Fast VA 1500R con risoluzione Full HD. Puoi optare sia per il montaggio con il supporto, quindi appoggiandolo sulla scrivania, che per il fissaggio a muro grazie alla predisposizione VESA. Detto questo, i bordi sono pressoché inesistenti e la sottigliezza è di casa.

Scopri prestazioni eccellenti attraverso la frequenza di aggiornamento che raggiunge i 280Hz per una fluidità veramente di un altro livello e grazie al tempo di risposta da solo 1ms. Non mancano all’appello tecnologie aggiuntive come l’HDR10 e il Freesync Premium per un’esperienza degna di nota. Usa il joystick per accedere al pannello di controllo e usare una delle modalità dedicate ai giochi fps oppure a quelli di corsa per ottenere il meglio. Per quel che riguarda la connettività, invece, sul pannello posteriore ci sono sia porte HDMI che DisplayPort per adattarlo alle tue esigenze. In confezione ti vengono forniti entrambi i cavi insieme a quello di alimentazione.

A soli 129 euro su Amazon, AOC Gaming C27G4ZXED 27 Pollici FHD Curved Monitor è il modello giusto da acquistare. Approfitta delle ultime ore di Prime Day 2025 per portarlo a casa con uno sconto del 28% disponibile ora in pagina.