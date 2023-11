Monitor curvo MSI (24 pollici, FHD) a 99€: AFFARE

Il brand è tra i leader del mercato PC, così da garantire prestazioni all’altezza delle aspettative: MSI PRO MP242C è il monitor giusto da mettere sulla scrivania, soprattutto oggi che si trova in sconto al prezzo finale di soli 99 euro. Con il suo pannello Full HD curvo da 24 pollici, è l’ideale per il lavoro, lo studio, lo streaming e il gaming.

Il monitor curvo MSI PRO MP242C a prezzo stracciato

La curvatura 1500R assicura un comfort visivo senza compromessi. Lo stesso vale per la tecnologia Anti-Flicker e per i filtri Less Blue Light che riducono sensibilmente l’affaticamento degli occhi. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare la frequenza di aggiornamento da 75 Hz, gli speaker integrati così da non richiedere altoparlanti esterni e le porte di connessione sul retro: HDMI e VGA. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

A livello di design è possibile contare su un’inclinazione regolabile e sulla compatibilità con lo standard VESA per il montaggio a parete. Grazie alla promozione in corso, oggi è possibile acquistare MSI PRO MP242C al prezzo finale di soli 99 euro. Non è necessario attivare coupon né inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni. Scegliendo di effettuare l’ordine ora si riceverà il monitor entro 48 ore senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.