Monitor curvo MSI da 34 pollici a prezzo stracciato

Grazie al forte sconto proposto da Amazon, oggi è possibile acquistare il monitor curvo da 34 pollici della serie MSI PRO MP341CQW a un prezzo davvero molto conveniente. È caratterizzato da un design elegante e minimalista, è progettato per incrementare la produttività di chi trascorre le proprie giornate alla scrivania. Vediamo cosa lo rende la scelta giusta per chi vuol poter contare su uno schermo dalle specifiche tecniche di fascia alta, adatto al lavoro (e non solo), ma senza spendere troppo.

Lo sconto Amazon sul monitor curvo MSI da 34 pollici

Tra i punti di forza citiamo la risoluzione 3440×1440 pixel con proporzioni 21:9 e curvatura 1500R, la frequenza di aggiornamento che arriva a 100 Hz, le tecnologie Anti-Flicker e Less Blue Light per garantire il massimo comfort degli occhi, gli altoparlanti integrati che rendono superfluo il collegamento di speaker esterni, il supporto VESA per appenderlo alla parete, il tempo di risposta pari a 1 ms e la superficie antiriflesso. Non mancano poi gli ingressi HDMI e DisplayPort. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 299 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico, il monitor curvo MSI PRO MP341CQW da 34 pollici è un ottimo affare per chi vuole migliorare la produttività quotidiana alla scrivania.

A chi può tornare utile? Soprattutto a coloro che ogni giorno si trovano a lavorare in multitasking, dovendo gestire più finestre in contemporanea: l’ampia superficie del pannello permette di affiancarle, senza dover così continuamente passare dall’una all’altra. La risoluzione elevata è inoltre ideale per la riproduzione dei contenuti multimediali e dei giochi in alta definizione.

Attenzione: l’e-commerce indica poche unità disponibili, ma altre in arrivo. Verificare le tempistiche della spedizione (gratuita) nella scheda del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.