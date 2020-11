Tutto lo spazio che serve a gestire più finestre in multitasking per Samsung U32R592C, monitor curvo da 32 pollici oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. La curvatura 1500R del pannello assicura un comfort ideale durante l’utilizzo, avvolgendo l’utente con le immagini ed eliminando lo stress per gli occhi.

Il monitor Samsung U32R592C oggi in offerta a -25%

La risoluzione 4K (3840×2160 pixel) e il tempo di risposta di soli 4 ms lo rendono adatto a qualsiasi tipo di utilizzo: dalla produttività alla riproduzione dei contenuti multimediali, senza escludere il gaming per i momenti di relax. Il rapporto di contrasto arriva a 2500:1 e non manca la tecnologia di upscaling per ottimizzare la resa delle fonti video con formati di input ridotti. Sul retro trovano posto gli ingressi HDMI e DisplayPort.

A proposito di multitasking, la funzione Picture-by-Picture per connettere due diversi dispositivi e osservarli in contemporanea senza costringere l’utente al passaggio continuo dall’uno all’altro. Tutto questo oggi in offerta su Amazon al prezzo di 299,99 euro, tra le offerte dello store che anticipano di qualche settimana il Black Friday 2020.