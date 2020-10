Monitor portatile da 13,3 pollici con triplo sconto su Amazon

Oggi vogliamo suggerirvi un interessante monitor portatile in offerta su Amazon. Si tratta del LABISTS IPS da 13,3 pollici che il portale propone con uno sconto triplo. Grazie alla promozione, ad un coupon, ed un codice dedicato acquistando il kit Raspberry Pi 4 di LABISTS, potremo acquistare il monitor usufruendo di ben 3 sconti diversi sul prezzo di listino.

Monitor portatile IPS Full HD di LABISTS: le caratteristiche

Il prodotto di cui parliamo è un piccolo display, leggero e sottile, da 13,3 pollici pensato soprattutto per la mobilità. Questo monta un buon pannello IPS con una risoluzione Full HD in grado di regalare immagini definite ed una fedele riproduzione cromatica, grazie anche a delle dimensioni decisamente contenute. Si tratta di un monitor estremamente versatile, adatto in particolare a chi viaggia spesso in compagnia di mini PC o dispositivi mobili.

Dispone infatti di una porta HDMI, e due porte USB-C con funzione combinata di alimentazione e trasmissione dati. In questo modo potrà essere alimentato direttamente dal laptop, in caso decidessimo di utilizzarlo come monitor secondario. In caso contrario invece, se il mini PC supporta tale funzione, basterà collegare un unico cavo USB Type-C ad avere il monitor pronto all’uso. Si tratta quindi di un dispositivo estremamente semplice da utilizzare ed altrettanto comodo per lavorare o studiare in mobilità.

Il monitor è dotato di una cover che protegge il display da urti e graffi. In confezione inoltre, è accompagnato da un alimentatore insieme a due cavi USB Type-C (uno dedicato alla sola alimentazione) ed uno HDMI. Ciò significa che non solo potremo utilizzare il monitor per la produttività, ma sarà possibile collegare qualsiasi dispositivo dotato di HDMI o USB Type-C. è possibile tranquillamente guardare un film, piuttosto che giocare con PS4, Xbox o Switch, grazie anche a due altoparlanti integrati. Parliamo quindi di uno strumento estremamente versatile, che si adatta a qualsiasi esigenza in mancanza di un monitor/TV tradizionale. Il device viene proposto in offerta a 141,59 euro con uno sconto del 21% sul prezzo di listino. Tuttavia, grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, Amazon permette di acquistare lo schermo a 131,59 euro. Nel caso in cui avessimo acquistato anche il kit Raspberry PI 4, ci verrà fornito un codice sconto che ci garantirà un ulteriore 10% di risparmio sul prezzo finale.