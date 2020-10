Kit Raspberry PI 4 a meno di 150€ su Amazon

Oggi su Amazon è presente un’offerta relativa ad un kit Raspberry PI 4, che oltre ovviamente alla scheda include diversi accessori. Il pacchettotto proposto include tutto il necessario per allestire un vero e proprio Mini PC, ideale per lavorare e per il multimedia, con uno sconto del 20%: si tratta del LABISTS Rspberry PI 4 Model B starter kit. L’eventuale acquisto inoltre darà diritto ad un ulteriore sconto del 10% sul monitor portatile di LABISTS, per un totale di 3 sconti su quest’ultimo.

Mini PC: kit Rspberry PI4 con il 20% di sconto su Amazon

Per chi non lo sapesse, i RaspberryPi sono computer single board basati su kernel Linux, dedicati principalmente a sviluppatori e programmatori. Esistono diversi modelli di schede che permettono di costruire in autonomia i dispositivi più vari, dai PC agli smartwatch. Il kit di LABISTS rappresenta un kit di partenza per assemblare il proprio PC su base Linux. Questo è equipaggiato con un SoC ARM BCM2711 che propone un processore v8 quad-core a 1,5GHz e ben 8GB di memoria RAM.

La scheda infatti offre una connettività completa di tutto ciò che potrebbe servire. Troviamo 4 porte USB, di cui due 3.0, una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione ad internet via cavo, una porta USB Type-C, un jack combinato da 3,5mm e ben 2 porte micro HDMI. Non manca neanche il modulo wireless per connessioni Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Oltre alla scheda, ovviamente, nel kit è presente un pratico case in cui alloggiare l’hardware. A questo si accompagna una ventola per la dispersione del calore, un alimentatore, un cavo micro HDMI, un lettore di schede di memoria, 3 heatsink ed una scheda microSD San Disk da ben 128GB. In breve per soli 143,99 euro, con uno sconto di 36 euro sul prezzo di listino, Amazon propone un kit che include tutto il necessario per assemblare il proprio micro PC, grande poco più di una carta di credito, ma con le potenzialità di un PC da ufficio.