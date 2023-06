Monitor curvo Samsung da 24": l'offerta follia di Amazon, ti bastano 119€

Oggi vogliamo parlarti del monitor curvo Samsung S36C, un prodotto fantastico che puoi acquistare ora su Amazon a un prezzo incredibile: solo 119,90 euro invece di 209,00.

Samsung S36C è un monitor da 24 pollici che ti offre una qualità visiva eccezionale, grazie alla sua risoluzione Full HD da 1920×1080, al pannello VA con rapporto di contrasto elevato e angoli di visione ampi e al formato 16:9 ideale per i contenuti multimediali. Inoltre, grazie alla curvatura 1800R, lo schermo ti avvolge e ti fa immergere nei tuoi film, video e giochi preferiti, riducendo l’affaticamento degli occhi anche durante gli utilizzi più lunghi.

Monitor curvo Samsung in offerta: adatto a tutti gli usi

Se sei un appassionato di gaming, il Samsung S36C non ti deluderà. Questo monitor è dotato della tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza il monitor e la scheda grafica per eliminare i problemi di tearing delle immagini e garantire una fluidità senza interruzioni.

In più, ha una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, che ti permettono di godere di ogni scena dinamica senza effetti lag o ghosting. E con la modalità Game Mode, puoi ottimizzare le impostazioni di colore e contrasto per identificare facilmente i nemici nascosti nell’oscurità.

Samsung S36C è anche un monitor pensato per il tuo comfort e la tua sicurezza: impossibile non citare la modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free, che limitano l’emissione di luce blu ed eliminano i fastidiosi sfarfallii, proteggendo i tuoi occhi da stress e affaticamento. Inoltre, ha la modalità Eco Saving Plus, che ti consente di risparmiare fino al 10% di energia in più, riducendo la luminosità dello schermo in base alle condizioni ambientali. Infine, ha una connettività versatile, con una porta HDMI e una D-Sub, che ti permettono di collegare più dispositivi al monitor.

Come vedi, il Samsung Monitor Curvo S36C è un monitor curvo di ultima generazione, che ti offre prestazioni elevate, immagini realistiche e vivaci, comfort visivo e risparmio energetico. E ora puoi averlo a un prezzo straordinario: solo 119,90 euro invece di 209,00 su Amazon. Un affare da non perdere.

