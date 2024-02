Monitor curvo Samsung Odyssey G5 da 32" a soli 279€ su Amazon: OFFERTA ASSURDA!

Ci sono numerosi monitor per PC funzionali per ogni esigenza, ma se ne cercate uno specifico per il gaming tra i più eleganti e performanti sul mercato c’è certamente il Samsung Odyssey G5. Quello che vi stiamo per presentare è un monitor di altissima qualità che oggi è possibile trovarlo in promozione nella versione con schermo curvo da 32″ a un prezzo davvero incredibile: solo 279,99 euro invece di 359 euro grazie allo sconto del 22%.

Monitor Samsung Odyssey G5: caratteristiche principali

Questa versione del Samsung Odyssey G5 ha uno schermo curvo da 32 pollici progettato per un’esperienza di gioco di alto livello con il massimo del realismo. Con una curvatura di 1000R, lo schermo Ultra WQHD 2K da 165Hz è ottimizzato per seguire il profilo dell’occhio umano, offrendo una visione confortevole e dettagliata delle immagini. Questo monitor ha inoltre una qualità grafica incredibile, grazie alla funzione AMD FreeSync Premium, che permette di visualizzare sequenze nitide ed molto fluide eliminando scatti, latenze o sovrapposizioni dei fotogrammi.

Con un tempo di risposta di 1 ms, ogni mossa conta: assaltate i nemici nel momento stesso in cui li vedete e anticipate i vostri avversari con movimenti del mouse precisi. Con questo monitor avrete poi a disposizione immagini uniformi e dettagliate, caratterizzate da neri profondi e bianchi brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Fra le funzioni che il monitor dedica ai giocatori rientra la Game Mode, che regola in maniera automatica i livelli di contrasto, luminosità e colore, al fine di ottimizzare al massimo l’esperienza di gioco.

Il monitor integra anche le funzioni Flicker Free ed Eye Saver Mode per una maggiore salvaguardia della vista e un minore affaticamento degli occhi. Cosa state aspettando? Solo per oggi il monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 32″ può essere vostro al prezzo di soli 279,99 euro in pochi giorni e con spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon Prime. Potreste, infine, considerare anche la comodità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis.

