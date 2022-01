Monitor curvo Xiaomi (34 pollici): così è un affare

Hai mai pensato a comprare un monitor ultrawide? In caso di risposta affermativa, oggi puoi approfittare dell'offerta sul modello Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 proposto oggi in forte sconto su Amazon. È l'ideale sia per giocare sia lavorare, grazie alle caratteristiche che stiamo per elencare.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 è in offerta

Offre un pannello curvo (1500R) di qualità con risoluzione 3440×1440 pixel ovvero e proporzione 21:9, circondato da cornici di pochi millimetri. Raggiunge la frequenza di aggiornamento 144 Hz e garantisce il supporto a tecnologie come FreeSync Premium, modalità salva-occhi con riduzione della luce blu emessa, rapporto di contrasto 3000:1 e tempo di risposta ridotto a soli 4 millisecondi. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare la descrizione completa.

A dispetto del nome, Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 può tornare utile anche nell'ambito della produttività, consentendo di gestire su un'unica schermata più finestre e applicazioni, affiancandole, come visibile in queste immagini. I dettagli rimanenti nella scheda del prodotto

Oggi hai la possibilità di acquistare lo schermo ultrawide di Xiaomi al prezzo finale di 473,00 euro invece di 549,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon: se lo compri oggi, domani sarà a casa tua. Quale modo migliore per iniziare il nuovo anno con il piede giusto?