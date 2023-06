Monitor da 24" e 165Hz: perfetto per il gaming, in offerta Amazon

Questo monitor LC-Power è disponibile solo oggi su Amazon a soli 158,89 euro: hai subito un risparmio del 20% rispetto al prezzo originale di 199,99 euro su un monitor da gaming performante e conveniente.

Il monitor LC-Power è dotato di un pannello IPS che offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, un tempo di risposta ultra veloce di 1 ms, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una copertura del 120% dello spazio colore sRGB. Queste caratteristiche ti garantiranno immagini nitide, fluide e realistiche, ideali per i tuoi giochi preferiti.

Monitor LC-Power: perfetto per il gaming e che prezzo!

Questo monitor supporta la tecnologia Adaptive Sync, che elimina gli effetti di tearing e stuttering, sincronizzando la frequenza di aggiornamento dello schermo con quella della scheda grafica. Potrai così goderti un gameplay fluido e senza interruzioni.

Il monitor LC-Power ha anche un design elegante e curvo, con una curvatura di 1200R che ti avvolgerà nel mondo virtuale. Da segnalare anche una cornice sottile e una base stabile, oltre a essere compatibile con il supporto VESA per una maggiore flessibilità.

Trovi inoltre diverse porte di connessione, tra cui 1 x DP 1.2, 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C (Video/Data/PD 15 W). Potrai così collegare facilmente il tuo PC, la tua console, il tuo smartphone o altri dispositivi al monitor.

Infine, il monitor LC-Power ha diverse funzioni aggiuntive per migliorare la tua esperienza di gioco, come il Game Plus, che ti permette di attivare una mira personalizzata o un timer sullo schermo; il PiP e il PbP, che ti consentono di visualizzare due o quattro sorgenti video contemporaneamente; il Low Blue Light, che riduce l’emissione di luce blu dannosa per gli occhi; e il Flicker-Free, che previene l’affaticamento visivo causato dallo sfarfallio dello schermo.

Il monitor LC-Power è quindi un prodotto completo e performante, adatto a tutti gli appassionati di gaming che vogliono immergersi in una grafica spettacolare. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquistalo a soli 158,89 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.