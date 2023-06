Monitor da gaming 27" in offerta lampo: un prezzo imperdibile su Amazon

Sei alla ricerca di un monitor da gioco che ti permetta di vivere un’esperienza cinematografica immersiva? Allora non lasciarti sfuggire l’offerta lampo su Amazon: questo Monitor da Gioco Curvo da 27 pollici a soli 173,84 euro invece di 209.

Con questo monitor da gioco curvo QHD da 27 pollici, potrai goderti una visione coinvolgente e realistica. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e un raggio di curvatura di 1800R, ogni dettaglio sarà reso in modo nitido e fluido. Che tu stia giocando ai tuoi titoli preferiti o guardando film, sarai catapultato in un mondo di emozioni.

Monitor da gaming curvo in offerta: scopri le caratteristiche

Il monitor utilizza un pannello VA di alta qualità che offre un ampio angolo di visione di 178°. I colori saranno vivaci e naturali, mentre il design con una cornice sottile di soli 2 mm ti offrirà un’immagine più ampia e coinvolgente. Inoltre, lo schermo privo di sfarfallio e la riduzione della luce blu proteggeranno i tuoi occhi, consentendoti di giocare o lavorare per lunghe sessioni senza affaticamento visivo.

Grazie alla tecnologia Adaptive-Sync/FreeSync, il monitor sincronizza la frequenza di aggiornamento della scheda grafica e del monitor fino a 144 Hz. Questo previene screpolature e stuttering dello schermo, offrendoti un’esperienza di gioco fluida e senza intoppi. Sarai in grado di apprezzare l’incredibile qualità dell’immagine mentre ti immergi nelle tue avventure digitali.

Il menu OSD del monitor offre diversi modi di gioco specificamente progettati per i giocatori, come modalità FPS/RPG. Inoltre, avrai la possibilità di personalizzare le impostazioni in base al tuo stile di gioco preferito. Il monitor è dotato di porte HDMI 1.4, HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, consentendoti di collegarlo facilmente a dispositivi audio, telecamere HD, laptop, Xbox, PS e altri dispositivi.

Il Modello 27E6QC presenta un rapporto d’aspetto di 16:9, un rapporto di contrasto dinamico di 20 milioni:1 e una copertura dell’85% dello spazio colore DCI-P3. Con una gamma di colori massima di 16,7 milioni, ogni immagine sarà resa con precisione e vivacità.

Il monitor ha un peso netto di 5,1 kg e dimensioni compatte di 612 x 245 x 918,5 mm. È incluso un cavo DP da 1,5 m e un’interfaccia di uscita audio. Inoltre, il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni, che include un servizio di reso e sostituzione gratuito.

