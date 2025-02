Monitor da gaming 27 pollici, 180Hz, 0,5ms ad un SUPER PREZZO su Amazon

AOC Gaming Q27G4XN è un monitor QHD da 27 pollici, a 180Hz, tempo di risposta a 0,5ms che è a dir poco perfetto per giocare al meglio delle condizioni. Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 169,44 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Monitor AOC Gaming 27″: il gioco ad alti livelli

Il pannello QHD da 27 pollici di questo monitor ti offre dettagli straordinari, perfetti per il gaming, ma non solo. La frequenza di aggiornamento di 180Hz e il tempo di risposta fulmineo di 0,5ms lo rendono ancor più adatto per le sessioni di gioco: dirai addio gli input lag e avrai un’esperienza fluida e reattiva.

Il pannello VA veloce ti offre colori vividi, neri profondi e un contrasto eccellente, ulteriormente migliorato dal supporto HDR10, con una gamma cromatica più ampia e immagini più realistiche.

Tra le altre cose, il monitor è dotato di regolazione in altezza (HAS), così puoi adattarlo perfettamente alla tua postazione e di tecnologia Flicker-Free per ridurre al minimo lo sfarfallio dello schermo. La connettività è invece garantita da due porte HDMI e una DisplayPort, perfette per collegare PC, console e altri dispositivi senza problemi.

Un monitor che mette insieme fluidità, reattività e qualità visiva da top di gamma: acquistalo adesso a soli 169,44 euro.