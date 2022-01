Monitor da Gaming ASUS 27" 144Hz in FORTE SCONTO (-29%)

Il monitor da gaming ASUS VG279Q si trova in offerta su Amazon a 240,99€, lo sconto è del 29% e corrisponde ad un risparmio di ben 100 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di uno dei modelli più venduti del marchio, un pannello IPS di ottima qualità, dotato di diverse caratteristiche che fanno gola ai gamer più esigenti. La frequenza di aggiornamento a 144Hz garantisce la massima fluidità delle immagini e ottime prestazioni nei giochi competitivi. Il monitor si interfaccia alla perfezione con le schede grafiche Nvidia e AMD, grazie alla compatibilità con le tecnologie G-Sync e FreeSync, entrambe in grado di migliorare le prestazioni generali del pannello ed offrire un certo vantaggio competitivo.

La tecnologia IPS del monitor ASUS consente l'utilizzo del pannello anche per lavori di elaborazione grafica e video, grazie ad un buon contrasto e a colori ben calibrati. Per connettere il VG279Q al PC è possibile sfruttare un cavo HDMI o DisplayPort, è presente anche un'uscita DVI di vecchia generazione, che sconsigliamo di utilizzare per il gaming.

Oggi il monitor da gaming ASUS FullHD 27 pollici 144Hz è disponibile in offerta su Amazon a 240,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.