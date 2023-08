Monitor da gaming ASUS 27": il prezzo è SCESO su Amazon

Oggi, e non sappiamo per quanto tempo, questo monitor da gaming ASUS da 27 pollici è disponibile a un prezzo incredibilmente conveniente su Amazon.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco straordinaria con l’ASUS VA27EHF, ora in offerta a soli 149,99 euro invece di 179,99. È il momento perfetto per portare a casa un monitor dalle prestazioni eccellenti a un prezzo scontato.

Monitor da gaming ASUS: per giocare al massimo

La prima cosa che noterai è il design senza cornice, che offre un’immersione completa nel mondo dei giochi. Con una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel su un ampio display da 27 pollici, ogni dettaglio verrà reso in modo chiaro e nitido. La dimensione generosa dello schermo ti permetterà di godere al massimo dei tuoi giochi preferiti, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente.

Il pannello IPS è il segreto dietro l’ampio angolo di visione di 178°, che significa che potrai godere di colori vivaci e dettagli cristallini anche se non sei esattamente di fronte al monitor. Questo è essenziale durante le intense sessioni di gioco, quando ogni movimento e ogni dettaglio contano.

La frequenza di aggiornamento di 100 Hz di SmoothMotion e MPRT di 1 ms è una vera gioia per i giocatori. L’esperienza visiva sarà estremamente fluida e priva di strappi, permettendoti di immergerti completamente nel mondo virtuale. Inoltre, questa frequenza di aggiornamento variabile abilita VRR, garantendo ancora una volta un’esperienza di gioco impeccabile.

Se hai bisogno di risparmiare spazio sulla scrivania, puoi montare il monitor a parete grazie alla compatibilità VESA. Questo ti permetterà di avere una postazione da gioco pulita e organizzata, massimizzando lo spazio a tua disposizione.

Il monitor ASUS VA27EHF è infine dotato delle tecnologie Flicker-free e Low Blue Light certificate TÜV Rheinland. Questo significa che potrai giocare per ore senza preoccuparti di affaticare gli occhi o subire fastidiosi effetti di sfarfallio.

Il monitor da gaming ASUS da 27 pollici è ora disponibile a un prezzo straordinario su Amazon: solamente 149,99 euro invece di 179,99. Approfitta di questa offerta per potenziare la tua esperienza di gioco con colori vivaci, dettagli nitidi e un’azione senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.