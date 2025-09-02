Monitor da gaming ASUS 31,5 pollici in SUPER SALDO con le offerte Amazon

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B è un eccellente monitor curvo da 31.5 pollici con risoluzione Quad HD, tempo di risposta a 0,5ms e frequenza di aggiornamento a 180Hz. Con le offerte Amazon per i 15 anni in Italia oggi puoi prenderlo a soli 184 euro invece di 279: per averlo a questo prezzo, però, devi inserire il codice 15ITY prima del pagamento, dopo aver aggiunto il monitor al carrello.

Il pannello VA WLED con risoluzione Quad HD (2560×1440) in formato 16:9 e la curvatura 1500R ti immergeranno letteralmente nell’azione di gioco, mantenendo ogni punto dello schermo alla stessa distanza dagli occhi per un comfort visivo ottimale anche per il lavoro.

Il refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta minimo di 0,5 ms sono altre caratteristiche eccellenti per immagini fluide e prive di sfocature, con tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync che elimina ghosting e tearing. Il supporto AMD FreeSync contribuisce a mantenere la sincronizzazione tra scheda grafica e monitor, mentre la copertura del 90% dello spazio colore DCI‑P3 è un altro ottimo fattore da considerare.

Un monitor adatto per il gaming, ma non solo e che oggi puoi portarti a casa a un prezzo super: inserisci il codice 15ITY e pagalo soltanto 184 euro.