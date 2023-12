Monitor da gaming curvo Philips 34" in OFFERTA DI NATALE su Amazon (-21%)

Con questa offerta di Natale puoi farti un regalo davvero straordinario se sei un appassionato di gaming: il monitor curvo Philips da 34 pollici è in sconto a soli 388,89 euro invece di 489,95. Un prezzo eccezionale per un prodotto di questo livello.

Monitor da gaming curvo Philips in offerta

Con una risoluzione ultrawide di 3440 x 1440 e un pannello VA, questo monitor offre immagini cristalline e dettagli straordinari, rendendo ogni sessione di gioco un’esperienza visiva mozzafiato. La curvatura dello schermo avvolgente ti trasporterà direttamente nel cuore dell’azione, offrendoti un campo visivo più ampio e coinvolgente.

Grazie alla tecnologia Adaptive Sync a 100 Hz, i tuoi giochi saranno fluidi e privi di artefatti, garantendo una resa visiva impeccabile anche durante le scene più intense. La modalità Multiview consente di visualizzare contemporaneamente due sistemi su uno schermo diviso in modalità Picture-in-Picture o Picture-by-Picture, offrendo flessibilità e versatilità senza precedenti.

La vera rivoluzione di questo monitor risiede nella docking station USB di tipo C integrata. Collega facilmente tutte le tue periferiche, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, semplificando le connessioni e riducendo l’ingombro di cavi sulla tua scrivania. Basta un cavo USB-C per connettere il notebook al monitor, goderti video ad alta risoluzione e trasferire dati ad altissima velocità, tutto mentre alimenti e ricarichi il tuo notebook.

Inoltre, i potenti altoparlanti da 5 Watt integrati offrono un audio coinvolgente, completando l’esperienza di gioco multisensoriale. Non perdere l’opportunità di rendere il tuo Natale ancora più speciale con il Monitor da gaming curvo Philips da 34″. Acquista ora su Amazon e regala il dono dell’immersione totale nell’universo dei tuoi giochi preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.