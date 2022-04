Monitor da Gaming Curvo Samsung: super SCONTO, risparmi 90€

Samsung è sicuramente uno dei marchi migliori quando si parla di monitor da gaming curvo e l’offerta di oggi arriva a puntino. Il Samsung Monitor Gaming C24RG52 da 24 pollici è disponibile infatti al super prezzo di 149,00€. Esatto, puoi portartelo a casa con uno sconto di ben 90 euro sul costo di listino. In più, con l’acquisto riceverai anche un ulteriore sconto del 33% per l’acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass per PC.

Monitor da gaming curvo Samsung C24RG52: le caratteristiche tecniche

Samsung C24RG52 è un monitor da gaming curvo da 24 pollici Full HD pensato espressamente per giocare, grazie ad una frequenza di aggiornamento di 144Hz per una fluidità di gioco senza pari. Lo schermo curvo 1800R estremamente arrotondato è studiato per darti un’immersione completa in ogni gioco per una concentrazione amplificata.

Puoi modificare a tuo piacimento diverse impostazioni. La frequenza di aggiornamento può essere regolata a 60, 100 o 120Hz, mentre con la Game Mode potrai regolare in modo ottimale i livelli della gamma dei neri, i contrasti, la nitidezza e il colore per i tuoi giochi. Indispensabile ovviamente la modalità Low Input Lag che riduce il tempo di risposta dei tuoi dispositivi di input portandolo veramente al minimo. Con Virtual Aim Point puoi centrare l’obiettivo sullo schermo per attacchi ancora più nemici.

In caso di sessioni di gioco prolungate, la modalità Eye Saver riduce la luce blu abbastanza per garantirti occhi meno affaticati. Inoltre, con la tecnologia Flicker Free elimini del tutto lo stancante e irritante sfarfallio dello schermo, in modo che tu possa concentrarti più a lungo senza distrazioni.

Compatibile con AMD Radeon FreeSync, questo monitor da gaming curvo Samsung elimina anche il tearing dalle immagini, lo stuttering e lo screen-lag per una fluidità e pulizia visiva ineguagliabile. Tutto questo può essere tuo all’incredibile prezzo di soli 149,00€. Affrettati prima che le scorte vadano in esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.