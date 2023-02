Monitor da gaming Lenovo: bellissimo e reattivo a soli 149€ su Amazon

Lenovo G24 è un ottimo monitor da gaming con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento a 100Hz e luminosità fino a 300 nit che puoi acquistare oggi con un grande sconto su Amazon: risparmi subito il 43% e lo paghi soltanto 149 euro con tanto di spedizione Prime e consegna immediata.

Monitor da gaming Full HD e 100Hz: l’offerta di Amazon

Come anticipato, questo monitor da gaming è pensato per permetterti di godere di immagini chiari e fluide per una fantastica esperienza di gioco. Merito della risoluzione Full HD e dei tempi di risposta a 1ms, a cui si affianca una frequenza di aggiornamento a 100Hz e una precisione del colore sRGB al 95%.

Il monitor supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium che porta il tempo di latenza, appunto, a 1ms ottimizzando la risposta dello schermo e riducendo al minimo artefatti visivi e disallineamenti dell’immagine.

Con inclinazione regolabile e supporto VESA per il montaggio a parete, questo monitor da gaming è un’ottima soluzione economica pensata per chi non vuole spendere troppo, specie grazie a questa offerta. Lo sconto ti permette di pagarlo infatti appena 149 euro con ben 80 euro di sconto sul prezzo ufficiale.

