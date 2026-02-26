Monitor da Gaming Lenovo Legion da 24,5" con 165Hz e 0,5 ms

Tra le cose che fanno la differenza durante una sessione di gioco c’è sicuramente il monitor da gaming. Uno di qualità offre prestazioni migliori e ti dà un vantaggio rispetto ai tuoi avversari. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere il Lenovo Legion da 24,5 pollici a soli 179 euro, invece che 199,99 euro.

Con questa ottima promozione potrai risparmiare e soprattutto potrai portarti a casa un monitor da gaming dalle prestazioni eccezionali. Ha una frequenza di aggiornamento velocissima con possibilità di overclock e un tempo di risposta minimo. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Lenovo Legion da 24,5″ ti lancia verso la vittoria

Per sfruttare al meglio la scheda grafica del tuo computer e per ottimizzare i tuoi sforzi durante un videogioco devi avere un monitor di ottima qualità. Lenovo Legion è perfetto e non costa nemmeno troppo. Ha display FHD da 24,5 pollici con pannello IPS visibile da qualsiasi angolazione e una cornice sottile sui tre lati che garantisce una maggiore visione.

I colori sono brillanti più realistici e grazie a una refresh rate da 165 Hz offre un tempo di risposta minimo di appena 0,5 ms. Inoltre lo potrai overcloccare per farlo arrivare a 180 Hz e aumentare ancora di più le prestazioni grafiche. Se poi stai per diverse ore davanti al computer potrai usufruire della bassa emissione di luce blu per un’esperienza visiva confortevole senza affaticare agli occhi. E puoi connettere PC e console di gioco tramite le porte HDMI e DP.

Goditi quel vantaggio in più rispetto ai tuoi avversari e battili sul tempo. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo Legion da 24,5 pollici a soli 179 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.