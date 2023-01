Monitor da gaming Xiaomi 2K: sconto SUPER di Amazon (-235€)

Se hai voglia di aggiornare la tua postazione con un monitor strepitoso dai un’occhiata a questa offerta di Amazon sullo Xiaomi da 27 pollici con risoluzione 2K: oggi il prezzo è scontato di 235 euro rispetto quello ufficiale. Lo acquisti e lo ricevi subito a casa grazie alla spedizione Prime.

Monitor da gaming Xiaomi 2K: l’offerta da non perdere

Questo monitor da gaming è in grado di offrirti un’ampia gamma di colori e una frequenza di aggiornamento elevata a 165Hz per un’esperienza di gioco nitida e coinvolgente. Tutto questo si combina alla fantastica risoluzione di 2560×1440 pixel che esalta ulteriormente i 27 pollici dello schermo.

Inoltre, hai un angolo di visualizzazione ampio di 178 gradi che ti permette di avere una visuale perfetta anche in una posizione non proprio comodissima. Elegante nel design, ben costruito, solido e adatto ad ogni postazione, questo monitor può essere il tuo prossimo grande acquisto per rendere la tua scrivania da gioco o da lavoro ancora più spettacolare.

Spettacolare come lo è il prezzo dato che praticamente lo paghi la metà risparmiando ben 235 euro sul listino: ti consigliamo di sbrigarti perché questo genere di offerte tende a finire abbastanza in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.