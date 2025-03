Monitor economico per casa e ufficio: solo 78,99 euro per questo Philips 24" FHD

PHILIPS 24E1N1100A è un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD e altoparlanti integrati perfetto da utilizzare sia per una postazione casalinga che in ufficio. Una soluzione ultra-economica, dato che puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 78,99 euro, con spedizione Prime che assicura la consegna gratuita e immediata.

Monitor Philips 24″ FHD in offerta: le caratteristiche

Nonostante il prezzo contenuto, questo monitor sa mettere insieme qualità dell’immagine, fluidità e comfort visivo. Il pannello IPS Full HD è perfetto per avere colori vividi e un ampio angolo di visione, ideale per lavoro, intrattenimento, studio e gaming occasionale, vista anche la frequenza di aggiornamento a 100Hz.

Anche se prevedi di utilizzarlo per molte ore al giorno non preoccuparti, perché il monitor è progettato per proteggere la vista tramite la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free che riducono l’affaticamento degli occhi, mentre il tempo di risposta di 1ms è ideale per eliminare scie e sfocature.

Un’aggiunta non scontata, specie per un monitor di questa categoria, sono gli altoparlanti stereo incorporati: perfetti per non rinunciare al suono risparmiando spazio sulla scrivania. La connettività è infine garantita da porte HDMI e VGA che rendono questo monitor compatibile con diversi dispositivi.

Montabile anche a parete grazie al supporto VESA, è un monitor elegante, performante e con funzionalità avanzate. Acquistalo adesso a soli 78,99 euro.