Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)

Dai una svolta alla tua postazione di lavoro con una piccola spesa: il monitor AOC 27B3HM da 27 pollici, con pannello Full HD e frequenza a 75Hz è perfetto per lavorare anche diverse ore al giorno e oggi puoi acquistarlo su Amazon a un prezzo speciale. In offerta lo trovi a soli 99 euro.

Le caratteristiche del monitor AOC

Il monitor è dotato, come anticipato, di un pannello VA Full HD da 27 pollici ideale per il lavoro e l’intrattenimento, con frequenza di aggiornamento a 75Hz e tempo di risposta di soli 4ms. Supporta anche la tecnologia FreeSync con cui elimina scatti e tearing, migliorando così l’esperienza visiva.

A proposito di lavoro, è perfetto per essere utilizzato a lungo grazie alle tecnologice Low Blue Mode e Flicker-Free che proteggono la vista, riducendo l’affaticamento oculare senza compromettere la qualità dell’immagine. La cornice ultrasottile su tre lati amplia la percezione dello spazio e conferisce al monitor anche un design decisamente elegante: la compatibilità VESA 100X100 ti permette di fissarlo alla parete o a un braccio dedicato, se preferisci.

Chiudiamo segnalando la presenza di connessioni HDMI e VGA, luminosità di 250 cd/m² e rapporto di contrasto 4.000:1, per una confezione che include, oltre al monitor stesso, anche il cavo di alimentazione, cavo HDMI/audio, CD driver (sì, hai letto bene) e scheda di garanzia. Tutto questo a soli 99 euro.