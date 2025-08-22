 Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)
Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)

AOC 27B3HM da 27 pollici è il monitor perfetto per aggiornare la tua postazione senza spendere troppo.
Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)
AOC 27B3HM da 27 pollici è il monitor perfetto per aggiornare la tua postazione senza spendere troppo.

Dai una svolta alla tua postazione di lavoro con una piccola spesa: il monitor AOC 27B3HM da 27 pollici, con pannello Full HD e frequenza a 75Hz è perfetto per lavorare anche diverse ore al giorno e oggi puoi acquistarlo su Amazon a un prezzo speciale. In offerta lo trovi a soli 99 euro.

Monitor AOC 27 pollici

Le caratteristiche del monitor AOC

Il monitor è dotato, come anticipato, di un pannello VA Full HD da 27 pollici ideale per il lavoro e l’intrattenimento, con frequenza di aggiornamento a 75Hz e tempo di risposta di soli 4ms. Supporta anche la tecnologia FreeSync con cui elimina scatti e tearing, migliorando così l’esperienza visiva.

AOC 27B3HM Monitor FHD da 27 pollici, 75 Hz, VA, 4 ms, FreeSync, tecnologia Low Blue, senza sfarfallio, supporto Vesa, design frameless 1920 x 1080 @ 75 Hz, 250 cd/m, HDMI, VGA , 27 pollice FHD VA

AOC 27B3HM Monitor FHD da 27 pollici, 75 Hz, VA, 4 ms, FreeSync, tecnologia Low Blue, senza sfarfallio, supporto Vesa, design frameless 1920 x 1080 @ 75 Hz, 250 cd/m, HDMI, VGA , 27 pollice FHD VA

99,00 119,00€ -17%
A proposito di lavoro, è perfetto per essere utilizzato a lungo grazie alle tecnologice Low Blue Mode e Flicker-Free che proteggono la vista, riducendo l’affaticamento oculare senza compromettere la qualità dell’immagine. La cornice ultrasottile su tre lati amplia la percezione dello spazio e conferisce al monitor anche un design decisamente elegante: la compatibilità VESA 100X100 ti permette di fissarlo alla parete o a un braccio dedicato, se preferisci.

Chiudiamo segnalando la presenza di connessioni HDMI e VGA, luminosità di 250 cd/m² e rapporto di contrasto 4.000:1, per una confezione che include, oltre al monitor stesso, anche il cavo di alimentazione, cavo HDMI/audio, CD driver (sì, hai letto bene) e scheda di garanzia. Tutto questo a soli 99 euro.

Pubblicato il 22 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ago 2025
