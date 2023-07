Monitor Full HD di LG in offerta a 99€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor Full HD, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta che fa al caso vostro. Il monitor LG 24ML60SP è disponibile al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta di un monitor da 24 pollici, ideale per diversi contesti di utilizzo.

Per chi vuole un monitor più grande, invece, c’è LG 27ML60SP che viene proposto al prezzo scontato di 129 euro. In questo caso, si tratta di un monitor da 27 pollici. Entrambi i modelli sono dotati di speaker integrati da 10 W oltre che di una dotazione completa di porte. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor LG al miglior prezzo di sempre su Amazon

La nuova offerta proposta da Amazon è l’occasione giusta per acquistare un monitor Full HD dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello da 24 pollici è probabilmente la scelta ideale, in termini di rapporto qualità/prezzo, per la maggior parte degli utenti ed è utilizzabile in ufficio oltre che per lo studio.

Per chi ha bisogno di un pannello più grande, in ogni caso, c’è l’ottima versione da 27 pollici che costa poco di più. In entrambi i casi, ci troviamo di fronte ad un pannello IPS di ottima qualità e c’è anche uno speaker da 10 W, oltre ad una dotazione completa di porte e al supporto VESA.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor LG da 24 pollici al prezzo scontato di 99 euro. In alternativa, è possibile puntare sul monitor da 27 pollici che viene proposto al prezzo scontato di 129 euro. Per sfruttare le offerte, valide per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

