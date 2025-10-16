Monitor Full HD di Philips da 32" a prezzo vantaggioso solo su Amazon

Philips ti propone il suo monitor da 32″ per una scrivania senza compromessi. Un modello eccellente con cui stare ore e ore davanti allo schermo senza farti mancare niente. Completo e a prezzo irrisorio così spendi pure pochissimo. Questo è merito di Amazon con il suo sconto del 21% che rende il prezzo iniziale un amaro ricordo. Mettilo in carrello a soli 125,39 euro anziché 159,98 euro e portalo a casa.

Un monitor come questo di Philips è un dispositivo eccellente. È perfetto se passi diverse ore al computer per smart working o per utilizzo personale. Le sue caratteristiche esaudiscono ogni necessità per un utilizzo quotidiano senza privarti, in realtà, di diversi utilizzi. Nel design è molto semplice ma anche pratico perché il piede che lo supporto occupa assolutamente poco spazio sulla tua scrivania senza sacrificare, però, la stabilità. Con altoparlante integrato, sicuramente è uno dei migliori modelli che potresti acquistare sia nel range di prezzo che per completezza.

Con un pannello Full HD da 32 pollici, la visione è ampia e sembra anche più grande del dovuto attraverso i bordi ipersottili che non creano distacchi. I dettagli saltano all’occhio così come i colori che sono ben vivaci e con un alto livello di contrasto per risultare persino realistici. In questo modo non solo navighi sul web con disinvoltura ma anche nei momenti di svago ti concedi dello streaming e ti senti come al cinema. Con un tempo di risposta pari a 1ms e un refresh rate da 75Hz, il gaming non è nelle sue funzioni principali ma qualora volessi dedicarti a qualche titolo senza grandi richieste, puoi farlo senza problemi. Infine, sul pannello posteriore trovi sia porte HDMI 1.4 che VGA.

