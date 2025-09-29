 Monitor gaming 165Hz a soli 79€: AOC 24G2SP è l’affare del momento
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Monitor gaming 165Hz a soli 79€: AOC 24G2SP è l’affare del momento

Il monitor AOC Gaming da 23.8 pollici in offerta su Amazon è perfetto per aggiornare la postazione di gioco senza spendere troppo.
Monitor gaming 165Hz a soli 79€: AOC 24G2SP è l’affare del momento
Tecnologia Tv Monitor
Il monitor AOC Gaming da 23.8 pollici in offerta su Amazon è perfetto per aggiornare la postazione di gioco senza spendere troppo.

AOC Gaming 24G2SP è un monitor da 24 pollici ideale per il gioco e che oggi è protagonista di una fantastica offerta su Amazon. Grazie allo sconto odierno puoi prenderlo al prezzo bassissimo di soli 79 euro: perfetto per iniziare a costruire la tua postazione di gioco senza spendere troppo.

Acquista il monitor su Amazon

 

AOC Gaming

Il monitor è dotato di un pannello IPS Full HD dai colori brillanti, ampi angoli di visione e un contrasto di 1000:1. Non mancano le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode allo scopo di ridurre l’affaticamento degli occhi anche dopo lunghe sessioni di gioco. La modalità Low Input Lag ottimizza ulteriormente la reattività, perfetta proprio per giocare.

AOC Gaming 24G2SP - Monitor FHD da 24 pollici, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, VGA, HDMI, DisplayPort), colore: nero/rosso

AOC Gaming 24G2SP - Monitor FHD da 24 pollici, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, VGA, HDMI, DisplayPort), colore: nero/rosso

79,00 99,00€ -20%
Vedi l'offerta

Dal design moderno e funzionale, con cornici sottili per favorire eventuali configurazioni multi‑schermo, altezza regolabile fino a 130 mm, base rimovibile e compatibilità VESA 100×100, è dotato di una connettività che include 1 VGA, 2 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2 e uscita cuffie.

Acquista il monitor su Amazon

Con una luminosità di 250 cd/m², un set completo di accessori inclusi (cavo di alimentazione, HDMI, DisplayPort e driver) e una garanzia di 3 anni, l’AOC 24G2SP si conferma l’affare del giorno: prendilo adesso a soli 79 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Lavoro e Gaming senza limiti con il Monitor Portatile MSI PRO a soli 89€

Lavoro e Gaming senza limiti con il Monitor Portatile MSI PRO a soli 89€
Monitor Full HD a 69 euro: l'affare del giorno ha 24 pollici

Monitor Full HD a 69 euro: l'affare del giorno ha 24 pollici
IPS Rapid 180Hz e HDR a prezzo mini: monitor MSI ora super scontato

IPS Rapid 180Hz e HDR a prezzo mini: monitor MSI ora super scontato
Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker

Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker
Lavoro e Gaming senza limiti con il Monitor Portatile MSI PRO a soli 89€

Lavoro e Gaming senza limiti con il Monitor Portatile MSI PRO a soli 89€
Monitor Full HD a 69 euro: l'affare del giorno ha 24 pollici

Monitor Full HD a 69 euro: l'affare del giorno ha 24 pollici
IPS Rapid 180Hz e HDR a prezzo mini: monitor MSI ora super scontato

IPS Rapid 180Hz e HDR a prezzo mini: monitor MSI ora super scontato
Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker

Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 set 2025
Link copiato negli appunti