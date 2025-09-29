Monitor gaming 165Hz a soli 79€: AOC 24G2SP è l’affare del momento

AOC Gaming 24G2SP è un monitor da 24 pollici ideale per il gioco e che oggi è protagonista di una fantastica offerta su Amazon. Grazie allo sconto odierno puoi prenderlo al prezzo bassissimo di soli 79 euro: perfetto per iniziare a costruire la tua postazione di gioco senza spendere troppo.

Il monitor è dotato di un pannello IPS Full HD dai colori brillanti, ampi angoli di visione e un contrasto di 1000:1. Non mancano le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode allo scopo di ridurre l’affaticamento degli occhi anche dopo lunghe sessioni di gioco. La modalità Low Input Lag ottimizza ulteriormente la reattività, perfetta proprio per giocare.

Dal design moderno e funzionale, con cornici sottili per favorire eventuali configurazioni multi‑schermo, altezza regolabile fino a 130 mm, base rimovibile e compatibilità VESA 100×100, è dotato di una connettività che include 1 VGA, 2 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2 e uscita cuffie.

Con una luminosità di 250 cd/m², un set completo di accessori inclusi (cavo di alimentazione, HDMI, DisplayPort e driver) e una garanzia di 3 anni, l’AOC 24G2SP si conferma l’affare del giorno: prendilo adesso a soli 79 euro.