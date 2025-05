Monitor gaming da 24 pollici (165 Hz) a 99 euro: offerta -38%

Se sei un videogiocatore alla ricerca di un monitor da gaming che possa tenere il passo con le tue sfide più intense, il modello KOORUI MG24V9F da 24 pollici in sconto del 38% su Amazon è una scelta da non lasciarsi sfuggire. Con un refresh rate da 165 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms (MPRT), offre fluidità e reattività senza compromessi. Oggi è disponibile con un’offerta al prezzo di soli 99 euro, un vero affare per chi vuole migliorare la propria postazione senza spendere troppo.

L’offerta a tempo sul monitor da gaming KOORUI

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) per garantire una resa visiva nitida e dettagliata, con un contrasto dinamico che arriva a 20.000.000:1 e una copertura cromatica DCI-P3 dell’85%, per colori profondi e realistici. Inoltre, grazie alla tecnologia AdaptiveSync, elimina tearing, lag e ghosting, mantenendo gli fps costanti anche nei momenti di gameplay più frenetici, mentre la retroilluminazione stroboscopica migliora la nitidezza delle immagini in movimento. È dotato di due porte HDMI 1.4 e una DisplayPort 1.2 (necessaria per i 165 Hz), oltre all’uscita audio. Scopri di più nella descrizione completa.

Come si può vedere nell’immagine qui sopra, può essere inclinato da -5 gradi a 15 gradi per offrire la massima comodità durante l’utilizzo. È anche compatibile con gli attacchi VESA 75×75 mm così da poterlo montare a parete o su un supporto dedicato. Non lasciarti sfuggire il forte sconto e acquista il monitor gaming modello KOORUI MG24V9F da 24 pollici al prezzo finale di soli 99 euro.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis a domicilio entro domani se lo ordini adesso. Nella confezione sono inclusi un cavo video da 1,5 metri, l’alimentatore, la base e il manuale utente.