Solo € 99 per questo monitor gaming da 27 pollici con speaker

Non perdere l’offerta a tempo di Amazon e metti sulla tua scrivania AOC 27G4XED, il monitor da gaming con diagonale da 27 pollici e risoluzione Full HD. I punti di forza non finiscono certo qui: ci sono anche gli altoparlanti stereo integrati, le porte di collegamento sono HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, tanto per cominciare. Oggi è al prezzo stracciato di soli 99 euro, davvero imperdibile.

Monitor da gaming AOC: l’offerta di Amazon

Supporta il refresh rate ultra-rapido a 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GtG) per un’esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva, senza lag. Consente di passare rapidamente tra preset ottimizzati per FPS, corse o RTS oppure di personalizzare e salvare le proprie impostazioni. Integra inoltre le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode per ridurre l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni. Il pannello IPS con schermo opaco assicura colori stabili e ampi angoli di visione, con supporto al montaggio VESA 100×100, uscita cuffie e supporto rimovibile. La luminosità raggiunge 300 cd/m² con rapporto di contrasto 1.000. Vuoi saperne di più? Di uno sguardo alla pagina dedicata.

Metti sulla tua scrivania il monitor da gaming AOC 27G4XED al prezzo di soli 99 euro, in forte sconto rispetto al listino. È un’offerta a tempo e in quanto tale potrebbe scadere in fretta: approfittane ora se sei interessato. Non servono codici o coupon, la riduzione della spesa è applicata in automatico dall’e-commerce.

Su Amazon ha già ricevuto più di 4.000 recensioni con un voto medio pari a 4,5/5. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis. Cos’altro chiedere?