 Monitor gaming a soli 79 euro nelle Offerte di Primavera Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Monitor gaming a soli 79 euro nelle Offerte di Primavera Amazon

Il monitor gaming AOC 24G4XED a 79 euro è tra i migliori affari di questa prima giornata dell'evento Amazon: sono le Offerte di Primavera.
Monitor gaming a soli 79 euro nelle Offerte di Primavera Amazon
Tecnologia Tv Monitor
Il monitor gaming AOC 24G4XED a 79 euro è tra i migliori affari di questa prima giornata dell'evento Amazon: sono le Offerte di Primavera.

Con la Festa delle Offerte di Primavera che ha preso il via oggi su Amazon trovi questo monitor gaming a soli 79 euro: è il modello AOC 24G4XED con diagonale da 23,8 pollici e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis già entro domani, direttamente a casa tua, ma ovviamente fino a esaurimento scorte. Non fatichiamo a immaginare che interesserà a molti.

Compra il monitor a soli 79 euro

AOC 24G4XED a 79 euro: il monitor gaming è un affare

Integra gli altoparlanti stereo così da liberare lo spazio sulla scrivania solitamente occupato da casse e speaker esterni. I sistemi Flicker-Free e Low Blue Mode garantiscono il benessere degli occhi e, come si può vedere nell’immagine qui sotto, sul retro sono presenti gli slot di connessione HDMI 2.0 (due porte), DisplayPort 1.4 e audio. All’interno della scheda tecnica sono citati anche il tempo di risposta ridotto a soli 0,5 ms, il supporto alle tecnologie Adaptive Sync, G-Sync e HDR10, il pannello IPS e la frequenza di aggiornamento da 180 Hz per una fluidità senza compromessi.

Le porte di connessione del monitor AOC 24G4XED

Al prezzo finale di soli 79 euro, AOC 24G4XED è un affare da cogliere al volo se stai cercando un monitor economico, ma al tempo stesso caratterizzato da prestazioni che lo rendono adatto anche al gaming. Il merito è del forte sconto proposto in questo momento dall’e-commerce: è applicato in automatico, non servono coupon.

AOC Gaming Monitor 24G4XED 23.8 pollici, 1920x1080, FHD, 180Hz, Fast IPS Panel, 0.5ms MPRT, Speakers, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) Adaptive Sync, HDR10, G-Sync Compatible, Nero

AOC Gaming Monitor 24G4XED 23.8 pollici, 1920×1080, FHD, 180Hz, Fast IPS Panel, 0.5ms MPRT, Speakers, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) Adaptive Sync, HDR10, G-Sync Compatible, Nero

79,00128,48€-39%
Vedi l’offerta

La Festa delle Offerte di Primavera è ufficialmente partita su Amazon e continuerà fino a lunedì 16 marzo. Visita subito la pagina dedicata per scoprire promozioni imperdibili. Ti segnaleremo qui le occasioni più ghiotte in settori come computer, dispositivi elettronici, videogiochi e gadget per la casa intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Monitor da Gaming ASUS con pannello IPS e refresh rate da 120Hz a soli 73€

Monitor da Gaming ASUS con pannello IPS e refresh rate da 120Hz a soli 73€
Fire TV Stick 4K Max crolla a -40% nelle Offerte di Primavera

Fire TV Stick 4K Max crolla a -40% nelle Offerte di Primavera
Amazon: ecco i monitor da non perdere tra le Offerte di Primavera

Amazon: ecco i monitor da non perdere tra le Offerte di Primavera
Fire TV Stick in sconto per le Offerte di Primavera su Amazon

Fire TV Stick in sconto per le Offerte di Primavera su Amazon
Monitor da Gaming ASUS con pannello IPS e refresh rate da 120Hz a soli 73€

Monitor da Gaming ASUS con pannello IPS e refresh rate da 120Hz a soli 73€
Fire TV Stick 4K Max crolla a -40% nelle Offerte di Primavera

Fire TV Stick 4K Max crolla a -40% nelle Offerte di Primavera
Amazon: ecco i monitor da non perdere tra le Offerte di Primavera

Amazon: ecco i monitor da non perdere tra le Offerte di Primavera
Fire TV Stick in sconto per le Offerte di Primavera su Amazon

Fire TV Stick in sconto per le Offerte di Primavera su Amazon
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 mar 2026
Link copiato negli appunti