Monitor da gaming AOC a 99€: il super sconto (update)

AGGIORNAMENTO: il prezzo del modello 24G4XED è stato modificato, segnaliamo l’offerta a 99 euro su AOC 24G15N con caratteristiche molto simili.

AOC 24G4XED è in forte sconto e rappresenta una delle occasioni migliori per elevare la propria postazione di gioco: un monitor da gaming ad alte prestazioni con diagonale da 24 pollici e risoluzione Full HD. Dotato di un pannello Fast IPS con frequenza di aggiornamento da 180Hz, assicura un’esperienza fluida e reattiva, ideale per ogni titolo, anche quello più veloce e dinamico. La tecnologia Adaptive Sync elimina tearing e stuttering, permettendoti di restare concentrato solo sulla partita, senza distrazioni.

AOC 24G4XED a 93 euro: il monitor giusto per il gaming

Tra gli altri punti di forza sono da segnalare il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) che garantisce movimenti sempre nitidi e la copertura al 100% dello spazio sRGB, per una resa cromatica accurata, perfetta anche per i contenuti multimediali. A questo si aggiungono il design frameless su tre lati, la base regolabile in altezza, funzionalità extra come la modalità LowBlue per ridurre l’affaticamento degli occhi e Flicker-Free per eliminare lo sfarfallio. È compatibile anche con i supporti VESA per il montaggio a parete o su un apposito braccio. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Non è tutto: AOC 24G4XED integra sul retro due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e il jack per le cuffie. Oggi lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 93 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico.

È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza intermediari. Se lo ordini adesso potrai mettere il monitor da gaming sulla tua scrivania già entro domani, ricevendolo a casa tua con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato da oltre 17.500 recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.