Monitor Gaming AOC 24": solo 139€ alle OFFERTE di Primavera Amazon

Con le Offerte di Primavera di Amazon oggi ti puoi regalare uno splendido Monitor Gaming AOC da 24 pollici. Il prezzo è davvero fantastico. Mettilo in carrello a soli 139 euro, invece di 169 euro. Un’occasione davvero unica da prendere subito al volo.

Tra l’altro, grazie alla tua iscrizione Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi sempre avvantaggiarti della possibilità di pagare in comode rate secondo quando disponibile con Cofidis.

Monitor Gaming AOC 24″: entra nella scena ad ogni gameplay

Con il Monitor Gaming AOC 24″ sei sempre al centro della scena come protagonista ad ogni gameplay. Nonostante il prezzo estremamente conveniente, le caratteristiche sono davvero interessanti.

Ad esempio ha una frequenza di aggiornamento a 180Hz, per un gioco estremamente fluido e senza latenza. La risoluzione massima è di 1920 x 1080 pixel con risposta a 1 ms. La sua tecnologia Full HD assicura dettagli perfetti e il pannello IPS offre colori identici da ogni angolazione.

Acquistalo subito a soli 139 euro, invece di 169 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.