Monitor da Gaming ASUS con pannello IPS e refresh rate da 120Hz a soli 73€

Se vuoi acquistare un monitor da gaming senza dover spendere un mucchio di soldi approfitta di questa promozione esclusiva per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Se fai veloce oggi puoi mettere nel tuo carrello il monitor da Gaming ASUS da 23,8 pollici a soli 73 euro, anziché 129 euro.

Forse potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 43% e quindi ora potrai risparmiare la bellezza di 56 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso fino a ora registrato su Amazon e dunque è una delle migliori promozioni del momento. E se preferisci puoi pagare a rate con Cofidis a checkout.

Monitor da Gaming ASUS: economico ma performante

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il rapporto qualità prezzo di questo monitor da Gaming ASUS è davvero imbattibile e difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di meglio. Gode di un ottimo display da 24 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p a 16:9 e con la sua cornice quasi invisibile sui tre lati la visione risulta più ampia.

Ha una bassa emissione di luce blu e un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione con tecnologia antiriflesso. Il refresh rate da 120 Hz con tempo di risposta di solo 1 ms offre immagini sempre perfettamente visibili anche quando le azioni sono velocissime. Potrai regolare l’inclinazione come desideri e potrai sganciare il piedistallo per trasportarlo in modo più agevole. Inoltre è dotato delle porte HDMI e VGA che ti permetteranno di collegarlo a computer e console di gioco.

Non c’è davvero tempo da perdere perché una promozione del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo monitor da Gaming ASUS da 23,8 pollici a soli 73 euro, anziché 129 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.