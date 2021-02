Monitor gaming HP scontato di oltre 200 euro

Oggi abbiamo un monitor dedicato agli appassionati di gaming più accaniti, che la Gaming Week di Amazon permette di acquistare ad un prezzo incredibile. Stiamo parlando del monitor HP Omen X 25, un prodotto indirizzato in particolare ai giocatori competitivi.

Monitor gaming HP Omen X 25: caratteristiche tecniche

Partendo dal pannello, si tratta di un 24,5 pollici Full HD (1920×1080) che sfrutta la tecnologia TN. Laddove però questi due aspetti possono sembrare un limite, in realtà servono a favorire il refresh rate, che raggiunge i 240Hz. Accompagnato ad un tempo di risposta di soli 1ms, il pannello quindi è pensato per ridurre al minimo l’input lag, ed offrire una fluidità ed una velocità ineguagliabili dalla maggior parte dei modelli in commercio. Ad accompagnare le prestazioni, c’è poi il modulo dedicato G-Sync che permette di eliminare i problemi di tearing e stuttering, causati dall’assenza della sincronizzazione verticale.

Dal punto di vista delle connessioni troviamo un pannello I/O davvero completo. È presente un ingresso HDMI, uno DisplayPort e due porte USB 3.0. Molto interessante il design micro edge che riduce al minimo le cornici per le configurazioni multi monitor, in modo da avere il minimo stacco tra le immagini dei diversi schermi. Comodo anche il joystick posteriore che semplifica la navigazione all’interno del menù OSD. Non manca infine un pratico piedistallo con raccoglicavi integrato. Questo permette di regolare il monitor in altezza e inclinazione, in modo da ottenere un angolo di visione perfetto, a prescindere dalla propria postazione.

Grazie ad uno sconto del 38% sul prezzo di listino, è possibile acquistare il monitor su Amazon a soli 399,99 euro, con un risparmio di ben 240 euro.