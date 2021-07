Monitor gaming Levono 27" HDR Freesync/G-Sync in sconto

Se siete alla ricerca di un buon monitor da gaming, ma non volete spendere cifre astronomiche, Amazon oggi ha un’ottima proposta per voi. Stiamo parlando del Lenovo G27-20, un monitor dal rapporto qualità/prezzo davvero impressionante.

Monitor gaming Lenovo G27-20: caratteristiche tecniche

Partiamo dal pannello, che offre una qualità decisamente elevata se rapportato al prezzo. Si tratta di un display con una diagonale di 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) che sfrutta la tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce un’ottima resa cromatica ed un angolo di visione di ben 178 gradi, che si traduce in una qualità dell’immagine nettamente superiore ai tradizionali pannelli TN. La frequenza di aggiornamento è di 144Hz mentre il tempo di risposta si ferma a solo 1 millisecondo MPRT. Il refresh rate è inoltre accompagnato da Freesync Premium e compatibilità con G-Sync che eliminano i fastidiosi problemi di tearing e stuttering.

Non manca la decodifica HDR che, grazie ad una luminosità di 400cd/m2 ed il pannello ad 8 bit reali che garantisce una copertura sRGB del 99%, riesce ad offrire una buona esperienza. Una soluzione quindi pensata prevalentemente per il gaming, ma che ben si adatta anche ad altri utilizzi. Che vogliate lavorare piuttosto che godere dei contenuti in streaming su Prime Video, Netflix o Disney+ il monitor offre una qualità decisamente soddisfacente. Chiude una connettività piuttosto essenziale, che include solo una porta HDMI, una DisplayPort ed un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie/altoparlanti. Non si tratta quindi di un top di gamma, ma rappresenta sicuramente uno dei migliori compromessi per chi desidera grandi prestazioni ad un prezzo accessibile.

Grazie alle offerte del giorno il monitor viene proposto da Amazon ad un prezzo molto vicino al suo minimo storico: solo 209 euro con uno sconto di ben 90 euro sul prezzo di listino.