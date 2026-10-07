Monitor Gaming LG UltraGear 27" a soli 159€ su Amazon (minimo storico)

Assicurati un gameplay pazzesco a pochi soldi grazie al Monitor Gaming LG UltraGear 27″, oggi in offerta speciale su Amazon. Proprio in questo momento lo acquisti a soli 159,99 euro! Si tratta di un minimo storico da prendere al volo. Tra l’altro puoi anche pagarlo un po’ alla volta grazie al tasso zero di Amazon, da soli 32 euro al mese.

L’ampio display da 27 pollici offre immagini di altissima qualità e una velocità di refresh rate a 200 Hz. La risoluzione massima da 2560 x 1440 pixel assicura dettagli perfetti e un’ottima immersività. Tra l’altro, l’assenza delle cornici sui tre lati rende il tuo gameplay ancora più coinvolgente. E con la risposta a 1 ms hai transizioni rapidissime che migliorano ancora di più la fluidità del gioco.

Grazie alla tecnologia AMD FREESYNC PREMIUM PRO hai a disposizione una sincronizzazione adattiva in grado di eliminare sul nascere gli effetti di tearing e stuttering per un gameplay fluido e coinvolgente, non artefatto. Il supporto di appoggio è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione per regalarti il giusto comfort.

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