Monitor gaming MSI a 82 euro per il Black Friday

Refreh rate da 180 Hz, tempo di risposta 1 ms e risoluzione Full HD per il monitor gaming MSI G255PF E2 in forte sconto al Black Friday.
Refreh rate da 180 Hz, tempo di risposta 1 ms e risoluzione Full HD per il monitor gaming MSI G255PF E2 in forte sconto al Black Friday.

Evolvi il tuo setup da gaming con MSI G255PF E2: oggi il monitor Full HD da 24,5 pollici è in sconto del 54% su Amazon. Il merito è tutto del Black Friday. Chi lo ha già messo alla prova gli ha assegnato un voto medio pari a 4,6 stelle su 5 nelle recensioni pubblicate. La qualità senza compromessi è garantita dal marchio, tra i leader del settore.

Black Friday: offerta Amazon su MSI G255PF E2

Può contare su un pannello Rapid IPS con risoluzione 1920×1080 pixel perfettamente visibile da ogni angolazione, refresh rate da 180 Hz per una fluidità impeccabile in ogni situazione (anche con titoli FPS, sportivi o racing), tempo di risposta ridotto a 1 ms, copertura pari al 99% dello spazio colore sRGB Colour Gamut per una resa cromatica perfetta, tecnologia Adaptive Sync, ingressi HDMI 2.0b CEC e DisplayPort 1.2a per il collegamento dei dispositivi (PC, console ecc.), anti flickering e sistema per la riduzione della luc blu. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire altri dettagli.

Il monitor gaming MSI G255PF E2 da 24,5 pollici

Da listino ufficiale costerebbe 179,00 euro, ma grazie allo sconto del 54% lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 82,99 euro, meno della metà. Metti sulla tua scrivania il monitor gaming MSI G255PF E2 da 24,5 pollici: è venduto e spedito direttamente attraverso la rete logistica dell’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratis a domicilio.

Finalmente è arrivato il Black Friday e Amazon sta proponendo una giornata ricca di sconti. Non lasciarti sfuggire le migliori occasioni: sono raccolte nella pagina delle offerte. Qui metteremo in evidenza quelle più interessanti per le categorie informatica ed elettronica.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
28 nov 2025
