 Monitor gaming MSI MAG 256F a 89 euro: è TUTTO VERO
Il monitor gaming MSI MAG 256F a prezzo stracciato: mettilo sulla tua scrivania e immergiti nel suo pannello Full HD da 24,5 pollici.
Si potrebbe pensare a un errore di prezzo, ma non è così: Amazon sta proponendo uno sconto del 41% su MSI MAG 256F, portando il monitor gaming Full HD da 24,5 pollici al prezzo stracciato di soli 89 euro. Lo consigliamo a chi cerca un modello di queste dimensioni da mettere sulla scrivania: il refresh rate da 180 Hz e il tempo di risposta ridotto a 1 ms renderanno ogni sessione di gameplay un’esperienza unica e coinvolgente.

MSI MAG 256F, il monitor gaming in forte sconto

I punti di forza non finiscono qui. Ci sono anche il design con cornici ultrasottili, il supporto alla modalità HDR, il pannello che riproduce oltre un miliardo di colori con il 127% dello spazio sRGB, i sistemi Less Blue Light e Anti-Flicker che attenuano l’affaticamento degli occhi e Rapid IPS con contrasto nativo 1000:1 per una resa delle immagini senza compromessi. Ti invitiamo a visitare la pagina dedicata per saperne di più.

Il design e le caratteristiche del monitor gaming MSI MAG 256F

Sul pannello posteriore sono presenti gli slot DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b (con supporto CEC) e il joystick navigator a 5 vie per le impostazioni. Lo stand è regolabile in inclinazione. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 41% sul listino ufficiale e acquista il monitor gaming MSI MAG 256F da 24,5 pollici al prezzo di soli 89 euro.

MSI MAG 256F Monitor Gaming 24,5″ FHD – Pannello IPS Rapid (1920 x 1080), 180 Hz / 1ms GtG, 127% sRGB, Design senza cornice, HDR Ready – DisplayPort 1.2a, HDMI™ CEC, Nero

Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5/5. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità anche nella transazione e nel trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Davide Tommasi
10 ott 2025
