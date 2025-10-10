Monitor gaming MSI MAG 256F a 89 euro: è TUTTO VERO

Si potrebbe pensare a un errore di prezzo, ma non è così: Amazon sta proponendo uno sconto del 41% su MSI MAG 256F, portando il monitor gaming Full HD da 24,5 pollici al prezzo stracciato di soli 89 euro. Lo consigliamo a chi cerca un modello di queste dimensioni da mettere sulla scrivania: il refresh rate da 180 Hz e il tempo di risposta ridotto a 1 ms renderanno ogni sessione di gameplay un’esperienza unica e coinvolgente.

MSI MAG 256F, il monitor gaming in forte sconto

I punti di forza non finiscono qui. Ci sono anche il design con cornici ultrasottili, il supporto alla modalità HDR, il pannello che riproduce oltre un miliardo di colori con il 127% dello spazio sRGB, i sistemi Less Blue Light e Anti-Flicker che attenuano l’affaticamento degli occhi e Rapid IPS con contrasto nativo 1000:1 per una resa delle immagini senza compromessi. Ti invitiamo a visitare la pagina dedicata per saperne di più.

Sul pannello posteriore sono presenti gli slot DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b (con supporto CEC) e il joystick navigator a 5 vie per le impostazioni. Lo stand è regolabile in inclinazione. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 41% sul listino ufficiale e acquista il monitor gaming MSI MAG 256F da 24,5 pollici al prezzo di soli 89 euro.

Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5/5. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità anche nella transazione e nel trasporto.