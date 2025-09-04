Monitor gaming MSI MAG: con questo codice sconto è subito tuo

Qualità dell’immagine e design si fondono in MSI MAG 275QF, il monitor gaming da 27 pollici oggi in forte sconto su Amazon. Lo puoi collegare al PC oppure a una console, dipende dalla tua piattaforma preferita che utilizzi per giocare. Le connessioni includono DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b con supporto CEC per console e laptop. C’è anche un joystick a 5 vie e il supporto regolabile in inclinazione.

MSI MAG 275QF tra le migliori offerte su Amazon

Integra un pannello Rapid IPS con resa d’immagine superiore e colori intensi, ampi angoli di visione da 178 gradi e design senza cornice, per un’esperienza di gioco immersiva. Supporta poi la risoluzione WQHD (2560×1440) con refresh rate da 180 Hz e tempo di risposta ultra rapido da 0,5 ms, ideale per eSport e sfide competitive. Garantisce un’ampia gamma cromatica con 1,07 miliardi di colori e copertura al 101% sRGB, integra tecnologie Anti-Flicker e riduzione luce blu per un comfort visivo ottimale. Il contrasto dinamico da 100M:1, unito a MSI AI Vision con Smart Black Tuner, migliora i dettagli nelle aree scure e ottimizza luminosità e colori. Dai uno sguardo alla descrizione sull’e-commerce per altri dettagli.

Per acquistarlo al prezzo finale di soli 154 euro devi solo digitare il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento. Otterrai così lo sconto per risparmiare sul monitor gaming MSI MAG 275QF da 27 pollici.

Restano poche ore, il mini evento per i 15 anni di Amazon.it terminerà a mezzanotte. Nella pagina dedicata puoi trovare ancora una selezione di offerte su informatica, elettronica, gaming e articoli per la casa.