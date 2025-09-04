 Monitor gaming MSI MAG: con questo codice sconto è subito tuo
Il pannello perfetto per giocare: MSI MAG 275QF è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione WQHD e refresh rate che arriva a 180 Hz.
Il pannello perfetto per giocare: MSI MAG 275QF è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione WQHD e refresh rate che arriva a 180 Hz.

Qualità dell’immagine e design si fondono in MSI MAG 275QF, il monitor gaming da 27 pollici oggi in forte sconto su Amazon. Lo puoi collegare al PC oppure a una console, dipende dalla tua piattaforma preferita che utilizzi per giocare. Le connessioni includono DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b con supporto CEC per console e laptop. C’è anche un joystick a 5 vie e il supporto regolabile in inclinazione.

Compra il monitor MSI a 154 euro

MSI MAG 275QF tra le migliori offerte su Amazon

Integra un pannello Rapid IPS con resa d’immagine superiore e colori intensi, ampi angoli di visione da 178 gradi e design senza cornice, per un’esperienza di gioco immersiva. Supporta poi la risoluzione WQHD (2560×1440) con refresh rate da 180 Hz e tempo di risposta ultra rapido da 0,5 ms, ideale per eSport e sfide competitive. Garantisce un’ampia gamma cromatica con 1,07 miliardi di colori e copertura al 101% sRGB, integra tecnologie Anti-Flicker e riduzione luce blu per un comfort visivo ottimale. Il contrasto dinamico da 100M:1, unito a MSI AI Vision con Smart Black Tuner, migliora i dettagli nelle aree scure e ottimizza luminosità e colori. Dai uno sguardo alla descrizione sull’e-commerce per altri dettagli.

Le caratteristiche del monitor gaming MSI MAG 275QF

Per acquistarlo al prezzo finale di soli 154 euro devi solo digitare il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento. Otterrai così lo sconto per risparmiare sul monitor gaming MSI MAG 275QF da 27 pollici.

MSI MAG 275QF Monitor Gaming 27″ WQHD – IPS (2560 x 1440) WQHD, 180Hz / 0.5ms, Adaptive-Sync, Rapid IPS – DP 1.4, HDMI 2.0b

Compra il monitor MSI a 154 euro

Restano poche ore, il mini evento per i 15 anni di Amazon.it terminerà a mezzanotte. Nella pagina dedicata puoi trovare ancora una selezione di offerte su informatica, elettronica, gaming e articoli per la casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Davide Tommasi
4 set 2025
